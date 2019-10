Canadiens de Montréal 2 - Wild du Minnesota 2 (2e période)

Le Wild du Minnesota crée l'égalité en toute fin de deuxième période contre les Canadiens de Montréal lors que Marcus Foligno profite d'une remise de Luke Kunin et d'Eric Staal pour ramener les deux équipes à la case départ en vue de la troisième période.

Le Wild a toutefois pris les devants 1 à 0 contre les Canadiens en milieu de première période lors d'une punition à Artturi Lehkonen de quatre minutes pour bâton élevé. Jason Zucker a profité d'un tir de la pointe de Ryan Suter et d'une déviation de Mikko Koivu pour déjouer Keith Kinkaid qui défend le filet des Canadiens.

Montréal entreprend ensuite la deuxième période en lion. La troupe de Claude Julien profite tout d'abord d'un avantage numérique en tout début de période et Tomas Tatar tire profit de l'aide de Jeff Petry et de Max Domi pour créer l'égalité. Phillip Danault donne ensuite l'avance à son équipe avec une passe de l'arrière du filet qui dévie sur le patin du gardien Dubnyk et qui se faufile derrière lui. C'est alors 2 à 1 pour Montréal.

Le Canadien de Montréal tente de poursuivre sur sa lancée contre les équipes de l’ouest dimanche après-midi, alors qu’il affronte à nouveau le Wild du Minnesota après une victoire la veille au Missouri contre les Blues.

Montréal peut compter sur le réveil de son avantage numérique depuis le début de la saison alors que les Canadiens présentent actuellement un taux d'efficacité de plus de 25%. C’est près du double du taux de réussite de l’an dernier et ce n’est pas peu dire.

Joel Armia rate une deuxième rencontre consécutive lui qui s’est blessé lors de la période de réchauffement de samedi.

La recrue Cale Fleury revient quant à lui dans l’alignement et prend la place de Christian Folin au sein de la brigade défensive.

Bonne nouvelle pour le Québécois et ancien porte-couleurs du Canadien, Gabriel Dumont, qui prend part à la rencontre contre l’équipe qui lui a donné sa première chance dans la LNH. Le vétéran de 29 ans, qui a récemment été rappelé de la ligue américaine, a été le choix de cinquième ronde des Canadiens en 2009 et a porté depuis les couleurs des Sénateurs d'Ottawa et du Lightning de Tampa Bay avant de s’amener avec le Wild.