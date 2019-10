Le CH se paye les champions de la Coupe Stanley deux fois en une semaine

La commande était importante pour la troupe de Claude Julien alors que les Canadiens de Montréal souhaitaient vaincre les Blues de Saint-Louis pour une deuxième fois en une semaine samedi du côté du Missouri. Ils y sont finalement parvenus par la marque de 5 à 2.

Montréal a tout d'abord profité d'un avantage numérique pour ouvrir la marque en début de premier tiers lorsque Jordan Weal accepte une passe de Max Domi et s'y prend à trois reprises pour battre le gardien Jake Allen. Montréal ouvre la marque et prend les devants 1 à 0.

Les Blues n'ont mis que quelques secondes pour répliquer et créer l'égalité 1 à 1 lorsque Jaden Schwartz y est allé d'un brillant tir du revers pour battre Carey Price à sa droite avec l'aide de Pietrangelo et de Tarasenko.

Brendan Gallagher permet à Montréal de reprendre les devants 2 à 1 avec seulement six secondes de jouées en deuxième période. Le Canadien a ensuite obtenu un avantage numérique et Jonathan Drouin y va d'un tir précis après une superbe passe de Jesperi Kotkaniemi pour tromper la vigilance de Jake Allen et donner une avance de deux buts à son équipe.

Le Tricolore poursuit sur sa lancée en deuxième période lorsque Nate Thompson rejoint la recrue Nick Suzuki laissée seule devant le filet. Le jeune homme a alors la chance de décocher un tir sur réception et il bat le gardien des Blues pour porter la marque à 4 à 1.

Avec un peu moins d'une minute à jouer, les Blues bombardent le filet de Price avec un joueur en plus sur la glace et un filet désert. David Perron en profite et déjoue le gardien du Canadien avec l'aide de Justin Faulk et Colton Parayko.

Shea Weber vient toutefois clore le débat sur la séquence suivante lorsqu'il inscrit son premier de la saison dans un filet désert et consolide la victoire des siens.

Le Tricolore s’envolera maintenant pour le Minnesota, où il affrontera le Wild dimanche dans le cadre de ce programme double du week-end.

Les joueurs du Wild souhaiteront eux aussi venger leur échec de cette semaine subi contre la troupe de Claude Julien.