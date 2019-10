Canadiens de Montréal 4 - Blues de Saint-Louis 1 (2e entracte)

Les Canadiens de Montréal ont creusé l'écart qui les sépare des Blues de Saint-Louis en deuxième période lorsque Nate Thompson rejoint la recrue Nick Suzuki laissée seule devant le filet. Le jeune homme a alors pu décocher un tir sur réception pour battre le gardien des Blues et porter la marque à 4 à 1 pour la troupe de Claude Julien.

Montréal a profité d'un avantage numérique pour ouvrir la marque en début de premier tiers lorsque Jordan Weal accepte une passe de Max Domi et s'y prend à trois reprises pour battre le gardien Jake Allen. Montréal ouvre la marque et prend les devants 1 à 0.

Les Blues n'ont mis que quelques secondes pour répliquer et créer l'égalité 1 à 1 lorsque Jaden Schwartz y est allé d'un brillant tir du revers pour battre Carey Price à sa droite avec l'aide de Pietrangelo et de Tarasenko.

Brendan Gallagher a permis à Montréal de reprendre les devants 2 à 1 avec seulement six secondes de jouer en deuxième période. Le Canadien a ensuite obtenu un avantage numérique et Jonathan Drouin y est allé d'un tir précis après une superbe passe de Jesperi Kotkaniemi pour tromper la vigilence de Jake Allen et donner une avance de deux buts au Tricolore.

C'est une grosse fin de semaine pour les joueurs des Canadiens de Montréal alors qu’ils traversent un programme double.

Après le match, le Tricolore s’envolera au Minnesota, où il affrontera le Wild dimanche.

Tant les Blues que le Wild souhaiteront donc venger leurs récents échecs subis contre la troupe de Claude Julien.

