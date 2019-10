Les Yankees évitent l'élimination

Une poussée de quatre points dès la première manche et une solide performance de James Paxton au monticule ont permis aux Yankees de New York de l’emporter 4-1 contre les Astros de Houston, vendredi, et ainsi d’éviter l’élimination en série de championnat de la Ligue américaine.

Les Astros ont les devants trois victoires contre deux défaites et le 6e match sera présenté samedi soir à Houston.

Aaron Hicks a frappé le gros coup sûr d’entrée de jeu, quand il a bouclé un circuit de trois points aux dépens de Justin Verlander en première.

En six manches, Paxton (1-0) a accordé un point sur quatre coups sûrs. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises et accordé quatre buts sur balles. Adonis Chapman a protégé la victoire en 9e manche.

Verlander (0-1) a permis quatre points sur cinq coups sûrs en sept manches de travail. Il a aussi retiré neuf frappeurs sur des prises sans accorder de buts sur balles, mais il a concédé des circuits à Hicks et à DJ LeMahieu.