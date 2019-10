Combien de points pour les Canadiens ce week-end?

Les Canadiens de Montréal disputent deux rencontres à l’étranger en fin de semaine. Combien de points au classement la formation montréalaise peut-elle légitimement espérer récolter?

Avec leur fiche de 1-0-2 à l’extérieur de la métropole québécoise, les Canadiens ont récolté 4 points en trois matchs. Samedi, ils affrontent les champions en titre de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis.

Le Tricolore s’est imposé 6-3 au Centre Bell contre les Blues samedi dernier, disputant son meilleur match de la courte saison contre une équipe de pointe. Les Blues vont sûrement vouloir leur revanche, mais ils n’ont remporté qu’une seule victoire à domicile (1-0-2) en trois matchs jusqu’ici.

Dimanche après-midi, les hommes de Claude Julien seront au Minnesota pour faire face au Wild qui s’est incliné 4-0 à Montréal, jeudi soir.

On peut s’attendre à un sursaut d’énergie – ou d’honneur – des joueurs du Wild qui étaient souvent pathétiques en sol québécois. Et il est plus que plausible que le vétéran gardien Devon Dubnyk soit devant le filet des siens pour ce match d’ouverture au Minnesota.

N’empêche, il s’agira néanmoins de la même équipe qui a une fiche d’une victoire et de six défaites...

Alors? Trois points sur quatre pour le Canadien? Un week-end parfait? Les paris sont ouverts.