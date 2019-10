Les Alouettes l'emportent 27-24 contre les Argonauts

Dans un match qui n’avait aucune signification au classement, les joueurs des Alouettes de Montréal ont quand même démontré, vendredi, qu’ils n’avaient pas perdu leurs bonnes habitudes.

Vernon Adams fils a lancé trois passes de touché et les Alouettes l’ont emporté 27-24 contre les Argonauts de Toronto.

En déficit au quatrième quart après avoir vu les Argonauts (3-13) prendre les devants à la suite de deux touchés marqués au troisième quart, Adams a complété des passes payantes à Jeremiah Johnson (45 verges) et à Quan Bray (18 verges) au dernier quart pour permettre aux Alouettes (9-7) de renouer avec la victoire. Le quart de l'équipe montréalaise a complété 16 de ses 23 tentatives de passe pour 249 verges de gains et aucune interception.

Les Argonauts se sont rapprochés à trois points avec un touché de Chandler Worthy (passe de deux verges) en fin de rencontre, mais ils n’ont pu inscrire de points lors de leur dernière séquence de jeu à l’attaque. La tentative de botté de précision de 51 verges de Tyler Crapigna n’a pas fait mouche.

DeVier Posey (10 verges) avait été la cible d’Adams pour un autre majeur au premier quart. Boris Bede a complété la marque avec des bottés de précision de 36 et 40 verges.

Les autres points des Argonauts sont la résultante d’une passe de touché de 5 verges de McLeod Bethel-Thompson à S.J. Green, d’une course d’une verge du quart-arrière et d’un placement de Crapigna. Bethel-Thompson a terminé la rencontre avec 35 passes complétées, 342 verges de gains et aucune interception.

Avance de 10-0

Face à une formation torontoise qui semblait être déjà être au camp préparatoire en vue de la prochaine saison tant il y avait de nouveaux visages sur le terrain, les Alouettes ont pris les devants 3-0 à la suite d'un botté de précision de Boris Bede au premier quart et ils ont ajouté sept points au deuxième, lorsque Vernon Adams fils a lancé une passe de touché de 10 verges à DeVier Posey.

Les Argonauts ont riposté avec un botté de précision de 41 verges de Tyler Crapigna, mais les Alouettes ont repris leur priorité de dix points lorsque Bede fait mouche d'une distance de 40 verges avec un peu plus de cinq minutes à jouer à la demie.

Un doublé des Argonauts

Les Argonauts ont inscrit leur premier touché au troisième quart lorsque le quart McLeod Bethel-Thompson s'est offert une faufilade pour rapprocher les siens à trois points des Alouettes. Et ils ont pris les devants lorsque Bethel-Thompson a lancé une passe à S.J. Green (5 verges) pour le majeur.

Les Alouettes ripostent avec belle séquence à l'attaque qui se termine avec une passe et course de 45 verges de Jeremiah Johnson. Et la formation montréalaise reprend dix points de priorité lorsque Quan Bray capte à son tour une passe de touché (18 verges).

Les Argonauts ont rendu les choses intéressantes à la suite d'un touché de Chandler Worthy (passe de deux verges) avec 1:14 à disputer au match, mais ce sera tout.