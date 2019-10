Les Alouettes se préparent pour les séries

Les Alouettes de Montréal disputeront un match contre les Argonauts de Toronto ce soir au Stade Percival-Molson.



Il s'agit de la deuxième rencontre entre ces deux équipes cette saison, on rappelle que les Alouettes ont rmeporté le match 28-22 le 25 août dernier malgré un retard important de 10 points en deuxième demie. Les Oiseaux chercheront à remporter leur 300e victoire à domicile ce soir.



Il ne reste que trois matchs au calendrier régulier des Alouettes, mais ce sont trois matchs qui ne pourront rien changer à leur situation. Ils sont assurés de terminer deuxièmes dans l'Est et d'accueillir la demi-finale de l'Est qui aura lieu le 10 novembre au Stade Percival-Molson. Ils en profiteront donc pour parfaire leur jeu pour les séries.



L'équipe a bon espoir de jouer à guichets fermés pour la première fois depuis longtemps.