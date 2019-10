L'ovation de la foule:«Ça perçait les tympans» -Victor Mete

Mete avait vu le jeu venir en observant son coéquipier Nick Cousins et les joueurs du Wild.

« J’ai vu la bataille derrière le filet et je crois qu’ils étaient en train de faire un changement de trios. Il n’y avait personne qui protégeait le devant du filet. »

« Je ne pensais pas à ça chaque fois que je me présentais ici. Je tente toujours de faire de mon mieux, et ce soir, j’ai marqué un but. C’est un boni. »

« Il a très bien géré ça, assure Brendan Gallagher. Je ne crois pas qu’on a été excité autant sur le banc lors d’un but de l’un des nôtres. Il savait qu’il allait l’obtenir à un moment. C’était très excitant pour tout le monde. »

Le premier pour Suzuki

La réaction était quelque peu différente pour Nick Suzuki qui a lui aussi inscrit son premier but. Disons que la carrière de suzuki va se définir pas mal plus que celle de Mete par sa production à l’attaque.