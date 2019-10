Soirée de premières pour les Canadiens

Face à la pire formation de la Ligue nationale de hockey, jeudi, au Centre Bell, les Canadiens de Montréal ont réalisé quelques premières.

Victor Mete et Nick Suzuki ont tous deux inscrit leur premier but dans la LNH et la formation montréalaise l’a emporté 4-0 contre le Wild du Minnesota. Et Nick Cousins a obtenu son premier point avec le Tricolore en servant une belle passe à Mete.

Mete a réussi « l’exploit » à son 127e match dans le circuit Bettman. Suzuki, pour sa part, n’en était qu’à son 7e…

Outre les deux jeunes, Joel Armia (4e) et Brendan Gallagher (3e) ont complété la marque pour les Canadiens (3-2-2, 8 points).

Carey Price a réalisé le jeu blanc. Tiens, une autre première cette saison....

Le Tricolore fera face au Wild (1-5-0, 2 points) dimanche prochain, au Minnesota, mais il se mesurera aux Blues, à St.Louis, samedi après-midi.

Mete, enfin!

Après un début de match terne et deux avantages numériques - un de chacun côté - qui n'ont mené à rien, Victor Mete, à son 127e match dans la Ligue nationale de hockey, a enfin touché la cible. Bien alimenté par Nick Cousins de l'arrière du filet du Wild, Mete n'a pas raté pas sa chance. On a assisté à une explosion de joie dans le Centre Bell, les spectateurs accordant une longue ovation au jeune défenseur.

Les Canadiens ont doublé leur avance trois minutes plus tard lors d'un avantage d'un homme, lorsque Jonathan Drouin a servi une passe parfaite à Joel Armia placé au coin du filet adverse. Un tir parfait d'Armia dans la partie supérieure fait le reste. Nick Suzuki s'est ensuite invité à la fête lors en inscrivant, lui aussi, son premier but dans la LNH, à l'aide d'un tir du revers.

Les Canadiens n'ont pas permis au Wild de revenir dans le match. Brendan Gallagher a mis un terme à leurs minces espoirs au prix d'un bel effort individuel en troisième période.