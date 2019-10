Cale Fleury et Nick Cousins face au Wild

Après un purgatoire de quatre rencontres, le défenseur recrue Cale Fleury sera de retour dans la formation du Canadien jeudi soir contre le Wild.

Fleury, qui n'a pas joué depuis le 5 octobre contre les Leafs, fera la paire avec Ben Chiarot. Christian Folin sera laissé de côté.

«Je dois être le plus constant possible dans mes présences; ce que je n’avais pas fait contre Toronto.

Le fait qu'il soit jumelé à Chiarot lui donnera quelques livres de plus face à des gros attaquants expérimentés comme Eric Staal. « Ben et moi pouvons être physiques, ce sera un atout», a fait savoir le patineur de 20 ans qui mesure 6 pi 2 po et pèse 199 lb.

Jordan Weal dans les gradins

L'attaquant Jordan Weal, qui a joué près de 16 minutes lors du dernier match face au Lightning, cédera à sa place à Nick Cousins.

Carey Price sera devant le filet du Tricolore. Son vis-à-vis sera Devan Dubnyk, qui présente un dossier de 9-1-1, une moyenne de buts alloués de 1,90 et un taux d'arrêts de 93,9% contre le CH en 11 départs depuis le début de sa carrière.