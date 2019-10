«Je comprends que Claude Julien lance un cri d'alarme» -Ron Fournier

« On voulait aussi, si possible, un gars qui joue Top 6, dans les deux premiers trios. Un franc-tireur, droitier, peut-être, qui pourrait jouer sur l’avantage numérique. Si tu as deux éléments qui s’ajoutent à cette équipe, à ce moment, tu n’as pas des gars que tu demandes ce qu’ils font là.

« Ils n’ont pas mieux que (Jordan) Weal. Je ne dis pas que Weal n’est pas bon. Mais Weal, dans la Ligue nationale, ailleurs, dans une équipe quelconque, ne jouerait pas en avantage numérique. »