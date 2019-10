Faire venir les Yankees: un tour de force!

On peut se le dire, même si les matchs sont présentés le lundi et le mardi, avec les Yankees en ville, on peut s’attendre à des foules de 35 000 spectateurs et plus par soir.

Rapprochement entre le groupe CH et Bronfman

Ce que l’on peut aussi lire dans cette équation, c’est qu’il semble y avoir un rapprochement entre Bronfman et le groupe CH. Si Evenko est maintenant prêt à travailler de concert avec Bronfman, c’est que les deux groupes ont des intérêts en commun.

Geoff Molson a déjà indiqué publiquement qu’il pourrait aider les nouveaux Expos avec l’organisation d’évènement pour leur stade. C’est bien sûr Evenko qui s’en occuperait. Par ailleurs, on a souvent aussi entendu Bronfman parler de Classiques hivernales dans le nouveau stade, qui inclurait bien sûr la participation des Canadiens.

Une chose est certaine, la participation de Bronfman dans le projet nous indique un rapprochement entre les deux groupes. C’est à se poser la question, si Bronfman n’est pas dans le portrait, l’évènement revient-il en 2020? Je ne suis pas si certain.

Aubé lui-même a indiqué que cette entente a été plus difficile à ficeler, et c’est la raison pour laquelle l’annonce a été faite plus tardivement qu’à l’habitude.

