Quand le Canada se prend pour le Brésil!

Si le soccer américain est ébranlé aujourd’hui, il en est tout autre ici au Canada. Alors que les amateurs de soccer d’ici avaient l’habitude de voir les leurs s’écrouler lors des grands moments, mardi, ils ont été irréprochables.

Lorsque le Canada marque le premier but, on aurait pu s’attendre à voir l'entraîneur John Herdman stationner l’autobus, mais non, il y est allé de changements «poste pour poste» qui ont mené à l’entrée en scène de Junior Hoylett et Lucas Cavallini. Ces derniers ont terminé le travail entamé par Davies et David, mettant le clou dans le cercueil des Américains.

Ce match était la consécration, la preuve tangible que le potentiel que l’on savait que le Canada possédait était bel et bien réel. Cela fait au moins deux ans que l’on dit que le Canada s’en vient et que cette sélection s’en va en s’améliorant. On en a eu la preuve hier soir.

Deux joueurs qui sont normalement des ennemis sur le terrain, Samuel Piette de l’Impact et Jonathan Osorio du Toronto FC, ont mené d’une main de maître le milieu du terrain. Des duels musclés, ils en ont gagné plusieurs.

Rêver à la Coupe du monde 2022

Cette victoire n’est pas qu’un gain moral, le Canada s’est donné de véritables chances de se qualifier pour la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Le Canada visait l’entrée au top 6 des meilleurs pays de la Concacaf, selon le classement de la FIFA.

Avec ce triomphe, John Herdman et sa bande ont surpassé le Salvador pour s’emparer temporairement de la sixième place.

En se classant parmi les six premiers (Le Hex), le Canada améliorerait ses chances de se qualifier pour la Coupe du monde, car trois de ces six nations iront directement au Mondial. Le quatrième devra passer par une autre ronde éliminatoire pour s’y rendre.

Le chemin est donc pas mal plus compliqué si le Canada ne se classe pas parmi le top six de la Concacaf. Il devrait alors se battre contre les 28 autres pays du continent pour espérer s’y rendre.

Un match nul contre les États-Unis le 15 novembre prochain à Orlando devrait faire l’affaire. Le Canada s’assurerait de participer au tournoi hexagonal et lui assurerait aussi une place en demi-finale de la Ligue des Nations.

Le Canada jouera donc très gros ce soir-là en Floride. Les joueurs du pays se présenteront-ils avec autant de hargne, autant de volonté sur la route? Il le faudra, car sinon la victoire historique d’hier ne deviendra qu’un mirage.

De leur côté, les Américains risquent de jouer avec le sentiment de vengeance au cœur, eux qui sont déjà assurés, de par leur classement FIFA, d’entrer dans le Hex.

Notons que ce n’est qu’en 2020 qu’auront lieu les matchs du Hex et ceux des finales de la Ligue des Nations.