Le 98,5 Sports s'associe à VICTOIRE* Notre culture soccer

Le 98,5 Sports est fier d’annoncer son partenariat avec Victoire Media (victoiremag.com).

L’entente prévoit la diffusion de contenus choisis de Victoire* Notre culture soccer sur les plateformes numériques de la radio no 1 au Québec.

« Je suis très heureux d’entamer ce partenariat avec le 98,5 sports. Cette entente nous permettra de donner accès à nos contenus sur la culture soccer grandissante en Amérique au plus grand nombre » souligne Hassoun Camara, président de Victoire Media.

Victoire* offre un accès unique aux thèmes et au style de vie émergeant du soccer dans le paysage médiatique montréalais en abordant les sujets sous l’angle des plus grands joueurs d’ici et du monde entier. La plateforme Victoire* s’intéresse aux histoires du foot tant au niveau local et national, que des grandes ligues européennes et internationales.

L’équipe éditoriale de Victoire* pourra dorénavant compter sur la collaboration de Nick de Santis. « Nick est un bâtisseur de notre culture soccer depuis un quart de siècle. Il possède une feuille de route sans égale au Canada. Nous sommes ravis qu’il se joigne à notre équipe» d’indiquer Hassoun Camara.

«Cette collaboration avec Victoire Media permettra à nos auditeurs d’avoir accès à un meilleur contenu soccer. En plus des contributions de Hassoun Camara et Nick de Santis, notre offre soccer inclut déjà la diffusion des matchs de l’Impact ainsi que les commentaires et analyses de nos collaborateurs réguliers tels Jeremy Filosa, Arcadio Marcuzzi et Vincent Destouches» souligne Michel Tremblay, directeur des sports au 98,5.

À propos de VICTOIRE* Notre culture soccer

Fondé par l’ex-joueur de l’Impact Hassoun Camara, Hugues Léger et Yvan Delia-Lavictoire, VICTOIRE* est une publication multiplateformes bilingue indépendante qui propose un contenu de qualité tant sous l’angle des joueurs et bâtisseurs de la culture soccer d’ici et du monde entier, que sous l’angle du lifestyle qui entoure le sport no.1 sur la planète.

À propos du 98.5

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue, à Lachute et à Hawkesbury (Ontario). Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102,9 à Québec et le 95,7 KYK au Saguenay. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d’auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d’information radiophonique privée au Québec.