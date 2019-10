Pour une septième année consécutive, les amateurs du Québec vont pouvoir assister à deux matchs préparatoires du baseball majeur, le printemps prochain, au Stade olympique.

Evenko a officialisé, mercredi matin, la nouvelle à l'effet que les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto vont s'affronter lundi le 23 et mardi le 24 mars 2020 à Montréal.

Notre collègue Jeremy Filosa avait eu vent de la nouvelle dès le mois d'août dernier.