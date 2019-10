«On n'a pas été capables de tuer le jeu» - Claude Julien

« On n’a pas été capables de tuer le jeu. Le trio de Kotkaniemi a eu au moins deux chances de sortir la rondelle, mais ils ne l'ont pas fait. On n’a pas été capables de sortir de notre zone pendant presque deux minutes, ça a donné le résultat d’un but. En deuxième, ça a été un mauvais changement de ligne… et un autre but là aussi.