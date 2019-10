Lightning 3 Canadien 1 (troisième période)

Après sa convaincante victoire de samedi contre les champions de la coupe Stanley, le Canadien de Montréal accueille ce soir la meilleure formation du calendrier 2018-2019 de la Ligue nationale de hockey.

Saut que le début de saison est quelque peu chaotique pour le Lightning de Tampa Bay (2-2-1, 5 points) qui a remporté 62 matchs la saison dernière avant de se faire sortir dès le premier tour éliminatoire. La formation de Jon Cooper s’est d’ailleurs inclinée 4-2 à Ottawa, samedi soir.

Le Canadien (2-1-2, 6 points) tente de remporter une deuxième rencontre d’affilée pour la première fois de la saison.

À vive allure

La première période est disputée à vive allure par les deux formations, mais le jeu est très serré. Seulement six tirs au but après les dix premières minutes de jeu, quatre pour le Canadien et deux pour le Lightning.

La première pénalité du match - celle de Yanni Gourde aux dépens de Joel Armia - va permettre au Tricolore de prendre les devants. Jeff Petry se déplace le long de la ligne bleue adverse et son tir frappé fait mouche dans le haut du filet. Un deuxième but cette saison pour le défenseur à 15:46 du premier engagement.

Le Lightning crée l'égalité par l'entremise de Brayden Coburn avec sept secondes à faire à l'engagement, lorsque le Canadien est incapable de sortir de son territoire.

Une pénalité au Bleu-Blanc-Rouge en début de période médiane place le Lightning en avantage d'un homme et Steven Stamkos en profite pour donner les devants aux siens à l'aide d'un tir foudroyant. Tyler Johnson s'inscrit lui aussi à la marque 57 secondes plus tard, quand le Tricolore s'offre un mauvais changement de trio, ce qui permet à Ondrej Palat de manoeuvrer à sa guise.

Les hommes de Claude Julien ne profitent pas de deux avantages numériques par la suite d'ici la fin de l'engagement.

Plus de détails à venir…