Le Canada à la conquête de la Coupe du monde!

Le Canada tentera par tous les moyens de se qualifier pour la Coupe du monde de soccer de 2022 au Qatar et l'un des matchs les plus importants dans cette quête aura lieu mardi soir au BMO Field de Toronto.

Le Canada affronte les États-Unis dans un premier duel de deux. Le deuxième match aura lieu le 15 novembre prochain.

Le Canada, qui est classé 8e dans la Concacaf, tente de se hisser dans le groupe hexagonal des six premiers du continent.

Si le Canada obtient quatre points dans ces deux matchs, il entrera dans ce groupe exclusif. À partir de là, les trois premiers se qualifieront pour la Coupe du monde, et le quatrième devra se mesurer au gagnant du tournoi des non qualifiés.

C’est ce que tente d’éviter le Canada.

Le Canada n’a pas battu les États-Unis depuis le 5 avril 1985 à Vancouver et ces deux pays n’ont pas joué l’un contre l’autre dans un match compétitif depuis la Gold Cup de 2011.

C’est assurément la formation canadienne la plus féroce de tous les temps qui se mesurera aux États-Unis ce soir. On n’a qu’à penser aux armes offensives que représentent les Junior Hoilett, Lucas Cavallini, Jonathan David et Alphonso Davies.

Lorsque l’on regarde en milieu de terrain, l’entraîneur John Herdman a encore là l’embarras du choix avec les Mark-Anthony Kaye, Samuel Piette, Jonathan Osorio et Scott Arfield.

Tout ce beau monde ne pourra pas être du 11 partant. Herdman et son assistant Mauro Biello auront des choix difficiles à faire.

Ce sera le plus gros défi du Canada depuis son élimination surprise face à Haïti lors de la Gold Cup du mois de juin dernier.

Les États-Unis sont classés 21e au monde selon le classement de la FIFA, le Canada vient au 75e rang. La tâche n’est donc pas simple pour le Canada qui aura au moins la chance de jouer à la maison.

Le match retour du 15 novembre aura lieu à Orlando.