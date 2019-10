Réunir les Expos, les Alouettes et l’Impact au Bassin Peel?

Selon les plus récentes rumeurs, les Alouettes seront bientôt officiellement vendus et selon The Gazette, Pierre Boivin de Claridge deviendrait propriétaire de 49% du club.

La rumeur, selon laquelle Stephen Bronfman et son groupe avaient de l’intérêt pour les Alouettes, courait depuis le printemps. L’homme d’affaires lui-même avait nié ces rumeurs à répétition. Mais voilà que finalement, Bronfman et Boivin seraient dans le coup.

Lors de sa présentation devant l’Office des consultations publiques la semaine dernière, avant que cette histoire ne refasse surface, Bronfman avait parlé de la possibilité de voir des matchs de football être présentés au Bassin Peel. Il avait même parlé de matchs de soccer, en faisant référence à la Coupe du Monde 2026. S’il est question de soccer, comment ne peut-il pas être question de l’Impact? Joey Saputo est en réflexion présentement sur la pertinence de continuer à investir dans le Stade Saputo qui ne lui appartient pas.

Quelle est la vision de Bronfman? Veut-il aller complètement à contresens du courant, prendre un grand risque et bâtir un stade multisports, chose qui ne se voit plus? Ou, a-t-il derrière la tête une vision plus tendance dans l’ère moderne du sport nord-américain, c’est à dire deux stades adjacents comme c’est le cas à Kansas City et à Philadelphie?

Je me penche sur cette question dans ce podcast. Bonne écoute…