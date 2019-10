On parle du Lightning avec André Roy et Mathieu Darche

André Roy, ancien joueur du Lightning de Tampa Bay, et Mathieu Darche, nouveau directeur des opérations de l'équipe, s'attendent à un bon affrontement demain lors du match du Canadien de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay à Montréal.



Le Canadien et le Ligthning ont connu une fin de semaine bien différente, le premier avec une victoire frappante contre les champions défendants de la coupe Stanley, et l'autre avec une défaite face aux Sénateurs d'Ottawa.



Toutefois, André Roy est confiant que les deux équipes arrivent gonflées à bloc et offriront un match intéressant.