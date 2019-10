10 ans pour le programme de hockey féminin des Carabins

«Une joueuse qui veut jouer au hockey longtemps, qui veut se développer et ensuite peut-être penser même à l’équipe des moins de 22 ans au niveau canadien et l’équipe nationale, bien je pense que c’est du hockey sérieux qu’on offre et qu'aujourd'hui on est capable de dire qu’on a plus de raison d’aller aux États-Unis, ni par les programmes d’hockey, mais surtout par la qualité des études.»