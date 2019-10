Le Centre Bell a redécouvert son héros

Jonathan Drouin a su regagner le coeur des amateurs de hockey samedi dernier lors du match à domicile contre les Blues de Saint-Louis. Benoit Brunet commente la performance de l'attaquant.



Il semble qu'après une fin de saison décevante et un camp d'entraînement en deçà des attentes, Jonathan Drouin surprend avec une nouvelle fougue et une implication marquée sur la glace, il en a d'ailleurs fait la preuve samedi dernier.



Avec cette nouvelle promesse d'espoir, Benoit Brunet s'attend à ce que le joueur gagne davantage de temps de glace pour être encore plus productif.



Demain, le Canadien affrontera le Lightning de Tampa Bay, qui était en entraînement aujourd'hui au Centre Bell. Benoit Brunet estime que le Canadien connaîtra une bonne performance à domicile.