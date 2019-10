Échos de vestiaire

«Ça m’a ému. C’est un support incroyable que nous avons ici au Centre Bell. Je ne me complique pas la chose. Je me concentre seulement à donner un effort à 100% chaque soir et d’être sur la rondelle. Dominique et moi nous avons parlé de l’importance de bouger mes pieds cet été et c’est ce que je tente de faire à tous les matchs»