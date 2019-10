De la patinoire à la salle vidéo pour corriger les «petits détails»

Quand on regarde le verre à moitié plein, on se dit que le Canadien a récolté des points lors de trois de ses quatre rencontres jusqu'ici.

Quand on regarde le verre à moitié vide, on réalise que le rendement de l'équipe jusqu'ici (1-1-2, 4 points) laisse le Tricolore au 11e rang du classement de l'Association de l'Est.

Le bloc de Martin McGuire commence à 3:43...