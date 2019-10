De la patinoire à la salle vidéo

Partielle journée de congé pour les joueurs du Canadien de Montréal, vendredi, au lendemain de leur défaite de 4-2 face aux Red Wings de Detroit lors de leur ouverture locale de la saison 2019-2020.

Partielle en ce sens que les joueurs ne se sont pas présentés sur la patinoire, mais bien à une séance de vidéo où ils ont pu voir tous les petits détails à corriger en vue des prochains matchs.

« Nous devons faire des petits ajustements. Ce sont des petits détails qui vont faire que notre équipe est cent fois meilleure. Nous l'avons vu sur la vidéo ce matin », a noté l'attaquant Phillip Danault.

Quand on regarde le verre à moitié plein, on se dit que le Canadien a récolté des points lors de trois de ses quatre rencontres jusqu'ici. Quand on regarde le verre à moitié vide, on réalise que le rendement de l'équipe jusqu'ici (1-1-2, 4 points) laisse le Tricolore au 11e rang du classement de l'Association de l'Est.