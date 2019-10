«Il y a trop de deux contre un» - Dany Dubé

Force est d’admettre que le Canadien de Montréal devra resserrer sa brigade défensive au plus vite s’il veut avoir du succès cette saison.

Le Bleu-Blanc-Rouge a inscrit 15 buts en quatre rencontres pour une moyenne très honnête de 3.75 buts marqués par match. Mais il en a accordé 18 pour une moyenne de 4,5 par duel. C’est beaucoup. Et ces chiffres ne disent pas tout.

« Il y a beaucoup trop de deux contre un. Et il y a eu une autre échappée ce soir. Ça en fait sept… On ne veut pas passer du temps dans notre zone, donc, on force le jeu. Ça, il n’y a pas de problème… quand les avants sont là. »