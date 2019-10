Cérémonies d'ouverture: Cohen, le passé et la jeunesse à l'honneur

La musique du Montréalais Leonard Cohen, le passé glorieux et la jeunesse actuelle ont été à l’honneur, jeudi, lors des présentations qui ont précédé le premier match de la saison 2019-2020 du Canadien de Montréal.

Histoire de s’installer dans l’ambiance, les Petits chanteurs de Laval ont interprété la célèbre Hallelujah, de Leonard Colen, pendant que défilaient sur la patinoire des images de la longue histoire des Canadiens (joueurs, triomphes, etc.).

Une vidéo soutenue par le classique de Depeche Mode, Personal Jesus, a ensuite été la trame sonore d’une vidéo où les préparatifs d’avant-match et les partisans du Tricolore ont été les vedettes. La phrase-clé de la chanson étant : « Reach out and touch faith », on comprend le lien entre la « foi » et l’organisation montréalaise.