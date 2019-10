L'Impact en Ligue des Champions: des dates importantes sont dévoilées

La Concacaf a annoncé jeudi que le tirage au sort pour les huitièmes de finales de la Ligue des Champions aura lieu le 9 décembre prochain au Mexique.

Quinze des 16 clubs qui participeront à la Ligue des Champions ont déjà été déterminés, ne reste plus qu’une seule place disponible, qui va aller au gagnant de la MLS Cup, le 10 novembre.

Dans le Groupe 1, l’Impact rejoint les clubs mexicains Club América, Tigres UANL et Cruz Azul, de même que les clubs de la MLS Los Angeles FC, New York City FC, Atlanta United et l'éventuel champion de la Coupe MLS.

Dans le Groupe 2, on retrouve Club Leon (Mexique), Deportivo Saprissa (Costa Rica), A.D. San Carlos (Costa Rica), F.C. Motagua (Honduras), C.D. Olimpia (Honduras), Alianza F.C. (Salvador), Comunicaciones F.C. (Guatemala) et Portmore United F.C. (Jamaïque).

Lors des huitièmes de finales, les équipes du Groupe 1 ne peuvent qu’affronter des équipes du Groupe 2.

La Concacaf a aussi dévoilé les dates des matchs de huitièmes de finale, de quarts de finale, de demi-finales et de la finale.

Huitièmes de finale

18, 19 ou 20 février: premier match.

25, 26 ou 27 février: deuxième match (Stade olympique)