Que s’est-il vraiment passé avec Piatti lors du bilan?

Quelques jours après ledit bilan de fin de saison de l’Impact, la question demeure entière: pourquoi le capitaine de l’équipe Ignacio Piatti a-t-il refusé de rencontrer les médias?

Selon ce que nous indiquait le club, il avait rencontré les dirigeants en matinée et aurait été informé que son option serait enclenchée pour 2020.

Ceci, en soi, semble être une bonne nouvelle pour tous. Nacho avait justement dit la semaine précédente que si l’Impact activait son année d’option, il « serait de retour à Montréal à 100% l’an prochain ».

Le 98,5 Sports a pu confirmer l’information partagée par le club. Une source près du dossier nous indique aussi que Nacho serait sorti de cette rencontre « avec un bon état d’esprit ».

Donc où est le problème?

Le problème semble être dans les détails. Selon nos informations, lorsque Piatti est arrivé à Montréal en provenance de l’Argentine, sans frais de transfert à payer, il aurait obtenu la promesse du club que s’il désirait partir, il pourrait aussi le faire sans que son nouveau club ne débourse de frais de transfert.

Il semble que l’Impact soit prêt à respecter cette partie de l’entente, mais seulement s’il retournait auprès de sa famille en Argentine. Si Nacho désire s’en aller ailleurs qu’en Argentine, l’Impact chercherait à obtenir son dû.

Piatti aurait-il donc une offre d’un club ailleurs qu’en Argentine? Aurait-il envie d’y tenter sa chance? Pas impossible.

L’histoire ne dit pas si Nick De Santis avait originalement promis à Piatti un transfert libre frais en cas de retour en Argentine ou n’importe où ailleurs.

Piatti a beaucoup parlé de De Santis la semaine dernière, indiquant qu’il avait une bonne relation avec lui, mais qu’il ne savait pas comment les choses allaient se passer avec le nouveau directeur sportif. Il faisait probablement référence à cette clause spécifiquement.

N'oublions pas non plus l'entrevue de Kevin Gilmore, accordée à Mario Langlois, au lendemain de la victoire en Championnat Canadien. Le président de l'Impact ne semblait pas 100% convaincu, à ce moment-là, du retour de Piatti.

La saison prochaine…

Il semble assez clair que Nacho a le goût de revenir à Montréal pour au moins jouer la Ligue des Champions au printemps prochain. Mais j’ai comme un pressentiment qu’il n’est pas certain de vouloir y passer toute la saison.

Si l’Impact est rapidement éliminé de la LDC et que le début de saison MLS est compliqué, d’après moi, Nacho va chercher à faire sa transition à ce moment-là, lors de fenêtre estivale. Vers quel club? On ne le sait pas. Mais Nacho a peut-être le sentiment qu’un départ à l’été 2020 ne sera pas aussi facile à régler qu’il le pensait, surtout si sa destination est à l’extérieur de l’Argentine.

Une situation familiale qui change la donne

Après plusieurs années ici à Montréal, la femme de Nacho Piatti est finalement retournée pour de bon en Argentine cette semaine. Elle donnera naissance à un bébé cet hiver là-bas. Piatti nous a annoncé la bonne nouvelle cet été, célébrant un but en plaçant le ballon sous son chandail, comme le veut la tradition.

Nacho pourrait bien jouer une moitié de saison à Montréal pour ensuite rentrer à la maison pour être présent auprès de son nouvel enfant. Cela n’est pas impossible. Mais de la façon dont les choses se sont terminées cette semaine, aura-t-il encore le goût de revêtir l’uniforme bleu-blanc-noir?

Techniquement, si l’Impact enclenche l’année d’option à son contrat, Nacho n’aura d’autre choix que de se présenter au camp d’entrainement en janvier.

Il pourrait aussi forcer la main de l’Impact en exigeant un transfert, mais l’Impact aurait tout de même le dernier mot. Au soccer, lorsqu’un joueur désire partir, il est rare qu’une équipe s’y oppose. Cela engendre souvent des relations malsaines.

On se souviendra que l’Impact avait forcé Didier Drogba d’honorer son contrat lors de sa deuxième année à Montréal, sauf que le cœur n’y était plus. Ça avait été une saison plus difficile pour Drogba qui avait finalement perdu son poste de titulaire à l’avantage de Matteo Mancosu.

En point de presse, Joey Saputo avait admis, qu’en rétrospective, d’avoir forcé le joueur à revenir, n’avait probablement pas été une bonne idée. Et qu’à l’avenir, il agirait probablement différemment dans ce type de situation.

On aura donc droit à une autre saga Nacho Piatti cet automne, en espérant que tous les clans impliqués, incluant les partisans, puissent en avoir le cœur net dans un délai raisonnable.