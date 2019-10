Les Penguins sont «à la croisée des chemins» -Dany Dubé

« Lorsque tu as une équipe qui est vieillissante… Les joueurs-clés des Penguins sont dans la trentaine. Ces joueurs-là (Crosby, Malkin, Letang), c’est l’ADN de l’équipe. Si on veut rester compétitifs pour encore quelques années, O.K. je peux vivre avec ça. Mais on doit penser à Pittsburgh à revoir le noyau de joueurs. À rajeunir le noyau. À changer la dynamique. »