Neal ou Lucic?:«Les buts valent très cher» -Dany Dubé

Les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary, deux rivaux de longue date, se sont échangés des vétérans cet été : les attaquants James Neal et Milan Lucic.

Neal, 32 ans, est parti en direction d’Edmonton, tandis que Lucic s’en est allé à Calgary. L’une des principales raisons de cet échange était liée à des considérations financières.

Après quelques matchs, qui a le dessus?

La robustesse de Lucic (coups d’épaule, bagarres) sert bien les Flames, comme on l’a vu lors des premiers matchs de la formation de Calgary. En revanche, en trois matchs, Neal a déjà inscrit six buts, dont quatre lors d’une victoire des Oilers contre les Islanders de New York.