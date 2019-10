Le Canadien s'incline contre les Sabres en prolongation

À force de jouer avec le feu, le Canadien a fini par se brûler. Marcus Johansson a touché la cible après 1:30 de jeu en prolongation, mercredi, menant les Sabres de Buffalo à une victoire de 5-4 contre la formation de Claude Julien.

Le Tricolore (1-0-2, 4 points) avait amorcé cette période de prolongation en désavantage d'un homme, en raison de la pénalité de Phillip Danault en fin de troisième période. La pénalité à Danault venait tout juste de se terminer lorsque Johansson a donné la victoire aux siens avec son deuxième but de la campagne.

Les pénalités ont coûté deux autres buts au Canadien lors de ce match, celui de Victor Olofsson (4e) et le premier de deux buts de Jack Eichel (2e et 3e). Jeff Skiner (3e) a complété pour les Sabres.

Jole Armia (1er et 2e) a inscrit un but en avantage et un but en désavantage numérique pour le Canadien. Jesperi Kotkaniemi (2e) et Ben Chariot (1er) ont aussi marqué.

Keith Kinkaid a fait face à 39 tirs de la part des Sabres, mais il aimerait probablement revoir le tir de Jack Eichel qui lui est passé entre les jambières en deuxième période, après avoir franchi la patinoire de bout en bout.

Carter Hutton a repoussé 23 des 27 tirs du Canadien.

Pénalités coûteuses

La première pénalité du match au Tricolore - décernée à Tomas Tatar - a coûté un but à l'équipe de Claude Julien. Le jeune Victor Olofsson a touché la cible après trois ou quatre arrêts de Kinkaid. Sa quatrième réussite de la saison, chaque fois, en avantage numérique.

Le Canadien, par l'entremise de Jesperi Kotkaniemi, s'est retrouvé encore à court d'un homme, mais cette fois, Nate Thompson a orchestré une belle pièce de jeu à l'entrée de la zone des Sabres et c'est Joel Armia, laissé seul devant Carter Hutton, qui a créé facilement l'égalité. Armia a doublé la mise, cette fois lors d'une supériorité numérique du Canadien, avec 21 secondes à jouer à la période. Nick Suzuki a récolté une mention d'aide.

La deuxième période a ressemblé drôlement à la première: une pénalité à Tatar et but pour les Sabres en avantage d'un homme, le deuxième de la saison de Jack Eichel.

Et le capitaine des Sabres s'est illustré dix minutes plus tard quand il s'est élancé avec la rondelle dans sa zone, qu'il a déjoué un joueur et qu'il a surpris Kinkaid avec un tir au moment où trois joueurs du Tricolore le laissent faire.

Deux buts rapides ont été inscrits en début de troisième période: le 3e de la saison de Jeff Skinner, qui a donné deux buts d'avance aux Sabres, et le second de la campagne de Jesperi Kotkaniemi, à la suite d'un beau jeu de Jonathan Drouin et d'Armia, qui a permis au Canadien d'espérer de combler l'écart. Ce qui est survenu quand Ben Chariot a créé l'égalité à 12:54.