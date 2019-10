Record: les Cardinals inscrivent 10 points en première manche

Le cinquième et décisif match de la série de division entre les Cardinals de St. Louis et les Braves est en cours à Atlanta et ça ne va pas très bien pour l'équipe locale.

Les Cardinals ont inscrit pas moins de 10 points dès la première manche, avant même que les joueurs des Braves ne se présentent au bâton.

Des doubles de deux points de Tommy Edman, de Dexter Fowler et de Kolten Wong, un simple d'un point de Marcell Ozuna, deux buts sur balles avec les buts remplis et un mauvais lancer ont mené aux 10 points de cette manche historique.

Aucune équipe n'avait jamais inscrit 10 points en première manche en séries d'après-saison au baseball. Les Cardinals ont envoyé 14 frappeurs au bâton.

Le match est loin d'être terminé, mais il est probable que les Cardinals vont remporter la série... Ils mènent 11-0 après deux manches.