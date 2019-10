«Serge te donnait toujours l'heure juste» - Bernard Brisset

« J’étais capitaine du Canadien. Je venais de me faire construire une maison. On avait gagné la coupe Stanley l’année d’avant (1993). Je n’avais jamais été échangé. Il y a eu un choc. J’avais deux enfants. Tu penses que tu vas rester éternellement avec le Canadien de Montréal. Il y a eu un petit froid, mais le fait que Serge demeure à Montréal et que je demeure à Montréal, on a eu la chance de se rencontrer et de se parler. »