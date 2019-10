Un gazouillis qui pourrait coûter des millions de dollars à la NBA

« Il faut se rappeler que les Rockets sont l’équipe préférée des Chinois. Dans les années 2000, il y avait jusqu’à 250 millions de Chinois à l’écoute lorsque Yao Ming jouait ses matchs, un mardi soir de janvier contre les Bucks de Milwaukee. Un tweet a fait basculer d’un seul coup cette dynamique. Et là, soudainement, cas par cas, entrepreneurs et entreprises abandonnent et suspendent leurs activités commerciales avec les NBA. »