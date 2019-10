Bilan 2019 | L'Impact manque son coup, encore une fois!

Mais non. Et on ne sait pas pourquoi!

Nacho boude les médias

Le joueur étoile de l’équipe Nacho Piatti a brillé par son absence mardi matin. Alors que les journalistes s’attendaient à ce que le joueur désigné vienne clarifier son avenir avec le club, ce dernier a décidé de se désister. Avant la fin du bilan, les médias ont été informés que le club avait signifié ce matin à Piatti son intention d’enclencher son année d’option, et suite à cette discussion, Piatti aurait préféré quitter le Centre Nutrilait plutôt que de monter à la tribune comme l’ont fait tous ses coéquipiers.

Sachant que Renard avait aussi discuté avec l’agent du capitaine la semaine dernière, on peut s’imaginer que Nacho désirait signer une prolongation avec le club, et non seulement s’entendre pour une saison. Le club lui aurait-il signifié ce matin qu’il n’était pas intéressé par cette option? Pas impossible.

Piatti, qui n’est pas le plus grand bavard, a toutefois rarement refusé de rencontrer les médias. Même en 2017, alors qu’il était littéralement sans contrat pour l’année suivante, il avait rencontré les médias régulièrement pour parler de son avenir.