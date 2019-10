Price ou Kinkaid à Buffalo?:«Julien pourrait lui donner deux matchs» -Martin Biron

Le Canadien disputera deux matchs en deux soirs, mercredi et jeudi. Le premier à Buffalo face aux Sabres, le second à Montréal, contre les Red Wings de Detroit.

L’animateur Ron Fournier ne s’en cache pas : il en parlait déjà avant que le Canadien ne dispute son premier match de la saison. Il aimerait voir Carey Price devant le filet les deux soirs.

Vu qu’il avait Martin Biron au bout du fil à Bonsoir les sportifs, il lui a demandé sa position sur le sujet.

« Je me souviens de ma situation avec Dominic Hasek ou Henrick Lundqvist. Quand on jouait deux matchs de suite, je disputais le match sur la route et Hasek ou Lundqvist jouaient le match à la maison. Les amateurs paient le gros prix et ils veulent voir un gars comme Carey Price. »

Donc, Kinkaid ou Price, mercredi soir?