Qui affrontera l’Impact en Ligue des champions?

Le tirage au sort a beau n’avoir lieu qu’en décembre, mais on connaît déjà les adversaires potentiels de l’Impact en huitième de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf en 2020.

C’est contre une équipe du Groupe 2 que se mesurera l’Impact dans la ronde des 16. Voici la liste des huit équipes qui se sont qualifiées pour la LDC de la Concacaf dans le groupe 2 : Club Leon (Mexique), Deportivo Saprissa (Costa Rica), A.D. San Carlos (Costa Rica), F.C. Motagua (Honduras), C.D. Olimpia (Honduras), Alianza F.C. (Salvador), Comunicaciones F.C. (Guatemala) et Portmore United F.C. (Jamaïque).

L’Impact peut quand même se compter chanceux de débuter le tournoi dans le Groupe 1 qui incluent la majorité des équipes les plus fortes : les clubs mexicains Club América, Tigres UANL et Cruz Azul, de même que les clubs de la MLS Los Angeles FC, New York City FC, Atlanta United et l'éventuel champion de la Coupe MLS.

L’Impact est assuré de jouer le match retour des huitièmes de finales à domicile.

Parmi ces équipes, outre les équipes de la MLS, l’Impact a un historique avec le C.D. Olimpia qui était dans la même division que l’Impact en phase de groupe en 2008. L’Impact avait terminé deuxième de son groupe pour se qualifier pour les quarts de finale 2009, où ils ont perdu contre Santos Laguna. Lors des deux matchs entre l’Impact et Olimpia, Montréal avait gagné un match 2-1 et fait match nul dans l’autre 1-1.

L’Impact a aussi affronté Club América en grande finale de la Ligue des champions en 2015, s’inclinant au total des buts 5-3.

Pour savoir qui aura l’avantage du dernier match à domicile en quarts de finale, les gagnants des matchs 1-3-5 et 7 recevront le match retour à domicile. Ce sera donc un résultat du hasard. Ensuite, ce seront les équipes qui auront le mieux fait dans le tournoi qui auront cet avantage.

Les dates des matchs n’ont pas encore été dévoilées, mais le tournoi devrait débuter à la mi-février et le tirage au sort aura lieu au début du mois de décembre.