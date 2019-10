L’Impact n’a pas le choix de garder Nacho!

Finalement, rappelons que la dernière négociation entre Saputo et Piatti ne s’est pas déroulée sans anicroche. C’est Nick De Santis qui avait dû intervenir pour s’assurer que l’Impact n’échappe pas son meilleur joueur.

Maintenant que son bon ami De Santis n’y est plus, et que deux membres du staff qu’il appréciait fortement en Mario Di Molfetta et Aldo Ricciuti ont aussi été remerciés, qui reste-t-il? Nacho a-t-il encore suffisamment d’attaches au club pour se convaincre de vouloir rester?

Il faudra trouver un autre moyen pour le séduire et le convaincre que ça vaut toujours la peine de rester. La LDC pourrait être cet élément motivateur.

À la rigueur, si Nacho n’en a que pour le tournoi continental de l’hiver prochain, une entente à l’amiable pourrait aussi être une option. Après la LDC, si l’Impact n’est pas dans le coup en MLS, on pourrait permettre à Nacho de quitter l’été prochain, si tel était son souhait.

Toutes ces possibilités demeurent sur la table. Mais une chose est certaine, si Nacho part, et que la décision finale arrive tardivement en 2019, l’Impact pourrait se retrouver dans une situation très fâcheuse en février. La LDC est une opportunité en or pour l’Impact de capitaliser au niveau marketing, tôt en 2020. En même temps, un flop et une élimination hâtive peuvent aussi avoir l’effet contraire.

C’est à l’Impact d’y voir.