Trois matchs dont celui d'ouverture pour le Canadien cette semaine

Deux matchs spectaculaires au possible, une victoire et une défaite en tirs de barrage et trois points au classement : le Canadien de Montréal a conclu samedi une bonne première courte semaine d’activités du calendrier 2019-2020 de la LNH.

D’autant plus que les hommes de Claude Julien ont réussi un coup d’éclat samedi, contre les Maple leafs de Toronto, en effaçant un déficit de trois buts en troisième période avant de s’imposer lors de la fusillade.

Le Tricolore (1-0-1, 3 points) aura une semaine plus chargée avec trois rencontres au programme d’ici samedi, dont le match d’ouverture, jeudi, au Centre Bell.

Cette première rencontre à domicile de la saison sera précédée du troisième match de suite du Canadien à l’étranger, mercredi à Buffalo, face aux Sabres (2-0-0, 4 points), invaincus jusqu’ici.

Price ou Kinkaid?

S'il est probable que Carey Price soit le gardien partant jeudi à Montréal, il y a une sempiternelle question qui risque d'être posée d'ici mercredi avant le match contre les Sabres : Price ou (Keith) Kinkaid?

Si les Red Wings de Detroit (2-0-0, 4 points) seront les visiteurs à Montréal jeudi, les Blues de St. Louis (1-0-1, 3 points), champions en titre de la coupe Stanley, seront au Centre Bell samedi soir.