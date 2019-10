Remontée spectaculaire et victoire des Canadiens à Toronto

Les Canadiens de Montréal ont vu Paul Byron inscrire le seul but de la séance de tirs de barrage contre les Maple Leafs de Toronto pour permettre à la troupe de Claude Julien de remporter leur première victoire de la saison par la marque de 6 à 5.

Montréal s'est rapidement inscrit au pointage, après seulement une minute et huit secondes en première période, lorsqu’Arturri Lehkonen reçoit la rondelle de Brendan Gallagher et use de sa vitesse pour foncer vers le filet adverse avant de remettre la rondelle du revers à Max Domi qui n’en demandait pas tant. Il redirige la rondelle sans broncher derrière le gardien torontois Michael Hutchinson et Montréal prend les devants 1 à 0.

Toronto ne tarde pas à répliquer et ainsi créer l’égalité 1 à 1 alors que Cale Fleury des Canadiens rate une sortie de zone et provoque un revirement qui permet à Auston Matthews de déjouer Carey Price d’un tir précis avec l’aide de Morgan Rielly.

Toronto prend ensuite les devants lorsque Trevor Moore soutire la rondelle à la recrue Nick Suzuki avant de la remettre à Alexander Kerfoot en fin de première période et il déjoue Carey Price d’un tir précis. Toronto mène alors 2 à 1.

Les Maple Leafs augmentent leur avance à 3 - 1 en début de deuxième période lorsqu'Ilya Mikheyev remet la rondelle à Trevor Moore qui déjoue Carey Price d'un tir dans la partie supérieure.

Toronto profite ensuite de leur cinquième avantage numérique du match en début de troisième période pour augmenter son avance à 4 à 1 lorsque William Nylander déjoue Price avec l’aide de Tyson Barrie et d'Alexander Kerfoot. Montréal réplique toutefois immédiatement lorsque Jonathan Drouin accepte une passe de Max Domi et tente de remettre la rondelle à Paul Byron, mais celle-ci dévie sur le patin d’un défenseur avant de se retrouver derrière le gardien des Leafs. L’écart est réduit à 4 - 2.

Les Canadiens n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. À la suite d’une mise en jeu remporté en zone offensive, Shea Weber dirige un tir des poignets vers le filet que Brendan Gallagher récupère avant de déjouer Hutchinson. L’écart n’est plus que d’un but.

Le Canadien complète sa remontée grâce à un tir de punition accordé à Jeff Petry quand Kasperi Kapanen lance son bâton brisé en sa direction. Le défenseur ne rate pas pareille occasion et il déjoue le gardien torontois d’un tir précis. C’est alors 4 à 4. Quelques instants plus tard, Montréal ajoute l'insulte à l'injure lorsque Phillip Danault profite d'une passe de Brendan Gallagher et de Shea Weber pour déjouer Hutchinson du revers. Le Canadien prend alors les devants 5 à 4.

Les Maple Leafs ont toutefois encore de l’énergie dans le réservoir en fin de troisième période. Auston Matthews profite d’une remise de Tyson Barrie pour niveler la marque 5 à 5 grâce à un tir du poignet. La prolongation, puis les tirs de barrage seront alors nécessaires… et le Canadien se sauve avec la victoire grâce au but de Paul Byron en tirs de barrage.

Le Canadien disputera son premier match à domicile jeudi contre les Red Wings de Détroit, au lendemain d'un affrontement face aux Sabres à Buffalo.



La formation des Canadiens:

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Suzuki

Drouin-Kotkaniemi-Armia

Byron-Thompson-Weal

Mete-Weber

Chiarot-Petry

Kulak-Fleury

Price

Kinkaid