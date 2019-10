PHOTOREPORTAGE | Retour sur la victoire face au Toronto FC !

Il y a de ces rivalités dans le sport qui sont plus profondes et plus affirmées que d’autres.

L’instant d’un match, l’espace d’une rencontre, le temps s’arrête et la rivalité s’enflamme.

Dire que ces confrontations âprement disputées font vibrer le cœur des partisans serait peu dire : elles portent en elles la passion de ces champions, l’ivresse de leurs succès et, aussi, l’amertume de leurs échecs.

Mercredi, le BMO Field était le théâtre d’un nouveau chapitre de la rivalité entre l’Impact de Montréal et le Toronto FC, une rivalité qui, vous l’aurez compris, ne cesse de grandir.