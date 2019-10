Révolution Pichon?

Plutôt, la nouvelle recrue de l’ARS compte s’attaquer à un problème de fond : la désillusion de nombreux produits du Lac St-Louis qui, « après avoir terminé les cycles de l’ARS et du Sport-études, n’ont pas de passerelles, pas d’infrastructures et donc pas de perspectives à long terme dans la continuité du développement de leur jeu. »

« Nous, moi, le staff, ce qu’on veut faire c’est se servir de notre expérience et de nos réseaux, et mettre en place des passerelles qui permettront à ces jeunes femmes et ces jeunes hommes d’envisager du long terme et d’aller plus loin. Que ce soit à l’Impact, que ce soit dans les universités canadiennes, les universités américaines, que ce soit en France, en Espagne… qu’on puisse les accompagner, qu’on puisse leur offrir des perspectives plus lointaines plutôt que de se dire qu’à 17-18 ans, c’est terminé. »

« Le potentiel ici, il est juste gigantesque. Et la volonté du Lac St-Louis et de Soccer Québec est d’aller rencontrer, fidéliser et offrir l’accès au soccer à toutes ces jeunes femmes et tous ces jeunes garçons pour qu’ils montent en compétence. » - à mettre en exergue

D’ailleurs, Marinette Pichon dit estimer le modèle sportif américain parce qu’il offre à ses passionnés « un double projet ».

« Choisir l’option du sport et des études, c’est croire à 100% à son rêve, mais c’est aussi être intelligent dans sa gestion de carrière. Une blessure peut arriver à n’importe quel moment. Tu ne peux pas estimer à 16, 17 ou 18 ans que tu vas devenir joueuse ou joueur professionnel. C’est se dire que s’il arrive un événement qui freine ou anéantit ta carrière de joueur, il y a une ressource à côté qui te permet de continuer d’apprendre, de te développer, de t’instruire… Et ça, c’est important. La force de ce soccer québécois et canadien, c’est ça ! »