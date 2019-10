Les Hurricanes remportent un match enlevant en tirs de barrage

Un but de Dougie Hamilton en tirs de barrage a donné la victoire aux Hurricanes de la Caroline contre les Canadiens de Montréal en ce premier match de saison régulière pour la troupe de Claude Julien.

L’intensité est toutefois de mise dès le début de la rencontre et les deux équipes réalisent un échec avant soutenu en misant sur la rapidité. Les Hurricanes sont toutefois opportunistes en fin de première période, malgré de nombreuses occasions de marquer, de part et d'autre, au cours de la première période. Lucas Wallmark inscrit toutefois son équipe au pointage à la 17e minute alors qu’il saisit un retour de lancer pour déjouer Carey Price dans la lucarne et donner l’avance d’un but à la Caroline.

Les Hurricanes profitent d’une supériorité numérique dès le début de la deuxième période pour augmenter leur avance à 2 à 0 lorsque Martin Necas réussit à tromper la vigilance de Carey Price avec l’aide d’Hamilton et Taravainen. Montréal revient toutefois de l'arrière grâce à Tomas Tatar dans les minutes qui suivent lorsque Montréal obtient à son tour un avantage numérique. Il récupère une rondelle en plein coeur du territoire de la Caroline et réduit l'écart à 2 à 1.

Jesperi Kotkaniemi, qui avait besoin de connaître un bon premier match, a su répondre aux nombreuses attentes placées en lui en créant l’égalité 2 à 2 une minute plus tard en déculottant le gardien Peter Mrazek des Hurricanes avec l’aide de Drouin et Lehkonen.

Montréal complète ensuite sa remontée et prend les devants 3 à 2 en fin de deuxième période lorsque les cinq joueurs sur la glace prennent de front, d’un commun effort, la zone défensive des Hurricanes. Thompson entre en zone adverse et remet à Paul Byron qui dirige le disque vers Jordan Weal qui n’hésite pas une seconde et déjoue le gardien des Canes.

La Caroline profite plus tard d’un lourd échec avant en zone des Canadiens de Montréal pour créer à nouveau l’égalité en milieu de troisième période. Erik Haula ne perd pas de temps sur le jeu amorcé par Dzingel et Hamilton et pousse la rondelle derrière Carey Price. C’est à ce moment 3 à 3. La marque demeurera ainsi jusqu'à la séance de tirs de barrage qui verra Hamilton donner la victoire aux siens.