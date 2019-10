Début d'une saison qui s'annonce excitante pour les Canadiens

La saison de hockey commence ce jeudi soir pour les Canadiens de Montréal qui affrontent les Hurricanes de la Caroline. Le match sera d'ailleurs présenté sur les ondes d'une station Cogeco dès 18h30.

Le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé étaient au micro de Paul Arcand jeudi matin.

Martin McGuire s'attend à ce que le duel de ce soir soit très intéressant, notamment grâce à l'attaque plus marquée de l'équipe de la Caroline.

Dany Dubé croit également que l'équipe offrira une performance intéressante et excitante, et ce tout au long de la saison, grâce à la venue des jeunes.



De plus, les chuchotements sur la possible présence de l'équipe de Montréal dans les séries éliminatoires commencent déjà à se propager, mais avec retenue. Et avec raison, selon Martin McGuire.



Ce dernier croit que les Canadiens n'ont pas encore l'équipe parfaite, mais tout de même intéressante. À son avis, plus de 25 équipes sur 31 ont le talent pour accéder aux séries cette année, incluant les Canadiens. L'équipe de Claude Julien devra donc trouver une façon de se démarquer de ses nombreux concurrents potentiels.



Contrairement à Martin McGuire, Dany Dubé ne croit pas à leurs chances de participer aux séries. Il croit que l'équipe offrira des parties excitantes à regarder, mais qu'elle n'est pas à la hauteur des autres équipes de sa division.

Les analystes s'entendent pour dire qu'encore une fois cette année, le poids repose sur les épaules de Carey Price, tant et aussi longtemps qu'une nouvelle vedette ne prendra pas un peu plus de responsabilités à l'attaque.