Mercredi soir dans la LNH: entrée réussie des Leafs, les Blues échappent la première

John Tavares a été nommé capitaine des Maple Leafs mercredi après-midi, mais Auston Matthews lui a volé la vedette en soirée lors d'une victoire de 5-3 de la formation torontoise face aux Sénateurs d'Ottawa.

Matthews a inscrit ses deux premiers buts de la saison dans la foulée de la nomination de Tavares comme 25e capitaine de l'histoire de l'équipe torontoise. Matthews, Mitch Marner et Morgan Rielly seront ses adjoints.

À son premier match dans la LNH, Ilya Mikheyev a marqué un but et il a obtenu une mention d'aide. Frédérik Gauthier et Trevor Moore ont complété la marque pour les vainqueurs. Le défenseur de Tyson Barrie a récolté deux mentions d'aide. Frederik Andersen a repoussé 23 tirs.

Brady Tkachuk, Scott Sabourin et Bobby Ryan ont riposté pour les Sénateurs.. Craig Anderson a fait face à 42 rondelles.

Les Blues hissent leur bannière

Dans une autre rencontre, les Blues de St-Louis ont hissé leur première bannière de champions devant leurs partisans avant de s'incliner 3 à 2, en prolongation, contre les Capitals de Washington.