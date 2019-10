Qui gagnera la coupe?: «Nashville, parce que P.K. n'est plus là» -Benoît Brunet

Parfois, ça ne prend pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres. Une petite question de fin d’entrevue peut parfois jeter de l’huile sur le feu.

C’est arrivé au terme de la longue conversation entre Mario Langlois et Benoît Brunet aux Amateurs de sports.

Après plus d’un quart d’heure de discussions et d’analyse sur les chances de qualifications du Canadien et sur plusieurs autres équipes, l’animateur a lancé à l’analyste au sortir du bloc audio…

Mario : « En deux mots, qui va gagner la coupe? On enregistre… »

Benoît : « Nashville. »

Mario : « Ah, oui!? »

Benoît : « Parce que P.K. (Subban) est pas là et que ça va être très rassembleur pour les Predators de Nashville. »

Mario : « Quant à ça, j’ai envie de te demander qui va gagner le Norris? »

Benoît : « (Roman) Josi. »

Mario : « Comment ça Josi? »

Benoît : « Parce que P.K. n’est plus là ».

Mettre le feu aux poudres…