Le Canadien, l’équipe la plus excitante de la LNH cette saison?

C’est la prédiction qu’a faite un analyste de TSN au sujet du Canadien de Montréal.

Le journaliste hockey de TSN, Frank Seravalli s’est amusé à compiler 31 prédictions alors que s’amorce mercredi soir, une nouvelle saison dans la LNH.

Comme il le dit lui-même, «go bold or go home», (sois audacieux ou retourne à la maison), les prédictions de Seravalli sont très audacieuses, notamment au sujet du Canadien de Montréal.

Selon Seravalli, l’entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, va remporter le trophée Jack Adams, remis à l’entraîneur de l’année.

De plus, le Canadien va faire les séries et sera l’équipe la plus excitante de la LNH à voir jouer, et ce, grâce à l’arrivée de jeunes joueurs comme Nick Suzuki et éventuellement, Ryan Poehling qui rejoindront Jesperi Kotkaniemi. Cela permettra à Julien de compter sur une formation axée sur la rapidité.

Parmi ses autres prédictions, Seravalli a affirmé que l’Avalanche du Colorado allait soulever la Coupe Stanley pour la troisième fois de son histoire.