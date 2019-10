«La saison la plus difficile dans l'histoire de la ligue pour se qualifer» -Julien BriseBois

Le Lightning de Tampa Bay a connu une saison exceptionnelle lors du calendrier 2018-2019 de la Ligue nationale de hockey, avant de se faire sortir au premier tour éliminatoire à la surprise de bien des observateurs qui voyaient déjà l’équipe de la Floride remporter la coupe Stanley.

Cela dit, la formation de Jon Cooper figure encore une fois parmi les favorites pour les grands honneurs au printemps 2020.

Et puis, une équipe qui compte Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Brayden Point, Victor Hedman, Ryan McDonagh et Andrei Vasilevskiy va - hormis blessures majeures - se qualifier pour les séries éliminatoires et aura l’occasion de faire oublier le souvenir du printemps 2019, non?

«Avant de penser aux séries éliminatoires, on doit se qualifier pour les séries éliminatoires », a noté avec prudence le directeur général du Lightning, Julien BriseBois, à l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de Sports.