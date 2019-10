Charles Hudon veut retrouver le plaisir de jouer à Laval

Malgré le fait qu’il se retrouve à Laval, Hudon empochera son salaire de la LNH, soit 800 000$ pour cette saison.

Xavier Ouellet conserve le «C»

Ouellet passera une deuxième année comme capitaine à Laval, les entraîneurs ayant décidé qu'il méritait encore d'arborer le «C» sur son chandail.

« On a bâti une éthique de travail l’an dernier dans notre vestiaire et Xavier avait un excellent comportement, a expliqué Bouchard. Et ça ne veut pas dire que Xavier ne peut pas être rappelé par le grand club. Ces joueurs que l’on sélectionne pour jouer des rôles de capitaine ou d’assistants sont souvent des vétérans qui peuvent nous aider dans le vestiaire avec les plus jeunes. »

Dale Weise, Karl Alzner et Alex Belzile auront quant à eux la lettre «A» sur leur gilet.

« Pour moi, tant qu’à ne pas être dans la LNH, être ici est la meilleure situation possible, racontait Weise. Ma famille reste ici, mes enfants ne changent pas d’école. C’est juste moi qui dois conduire un peu plus loin le matin pour venir aux entrainements, mais j’écoute quelques podcasts et le tour est joué. »

Comme Hudon, même s’il joue dans la AHL, Weise touchera aussi son salaire de la LNH, soit 2,35 M$ pour cette saison.

« C’est vrai que nous avons une bonne masse salariale ici cette saison, mais en tant qu’entraîneur, je ne regarde que l’aspect hockey, a expliqué Bouchard. Il y en a d’autres équipes aussi qui ont des masses salariales au-dessus des 10 M$. Avons-nous plus de potentiel que l’an dernier? Oui. Mais les joueurs vont se rendre compte que nous sommes dans une division très compétitive. »

Le premier match du Rocket aura lieu vendredi soir contre le club-école des Blue Jackets, les Monsters de Cleveland.